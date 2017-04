Les résultats des élections dans Tarn-et-Garonne

Le département du Tarn-et-Garonne appartient à la région Occitanie. Il est entouré des départements du Lot, du Gers, du Lot-et-Garonne, de l'Aveyron, du Tarn et de la Haute-Garonne. Sa préfecture est Montauban et son unique sous-préfecture Castelsarrasin. Sa population s'élevait à 252 578 habitants en 2013. Sa superficie est de 3 717 km² pour une densité de 68 habitants au km².

Le Tarn-et-Garonne recensait 125 500 logements en 2013, dont 84,5 % étaient des résidences principales. Les ménages fiscaux représentent 48,4 % et la médiane de revenus des Tarn-et-Garonnais s'élevait à 18 689 euros en 2013. Le taux de pauvreté atteignait 16,8 % la même année.

Le Tarn-et-Garonne comptait 87 364 emplois et 25 962 entreprises en 2013. La part de l'agriculture, notamment fruitière et viticole, est très importante (14,1 %). Le taux de chômage était à près de 14 % en 2013.

Côté tourisme, les gorges de l'Aveyron attirent de nombreux visiteurs, notamment grâce à leurs paysages et aux activités proposées, telles que le canoë ou la randonnée. Les touristes s'arrêtent aussi à l'abbaye de Moissac ou encore à la ville d'Art et d'Histoire de Montauban.

