Les résultats des élections dans Pays de la Loire

Délimités par 4 régions (à savoir la Bretagne, la Normandie, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine), les Pays de la Loire sont une région administrative française. Le territoire compte 17 arrondissements répartis en 5 départements : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée.

Au huitième rang national en termes de population, la Normandie compte 3,7 millions d'habitants. Elle dispose d'une superficie de 32 082 km2 et d'une densité de 114 habitants au kilomètre. Avec 298 000 habitants, Nantes est à la fois la préfecture et la ville la plus peuplée de la région. Les autres villes les plus importantes sont Angers, Le Mans, Saint-Nazaire, Cholet et Laval.

Disposant d'un bassin de 1,5 million d'emplois, les Pays de la Loire affichent un PIB de 105,8 milliards d'euros (le huitième de France). Le taux de chômage est de 8,9 % et le revenu annuel moyen net en entreprise de 23 000 euros. L'économie des Pays de la Loire est principalement dynamisée par son activité agricole et industrielle. La filière horticole et la production de viande sont d'ailleurs deux piliers de la région.