Les résultats des élections dans Loire-Atlantique

Située à l'ouest de la France, la Loire-Atlantique est un département français ayant pour préfecture Nantes. Elle fait partie de la région des Pays de la Loire, tout comme le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. La Loire-Atlantique compte 1,4 million d'habitants, et s'étend sur 6 809 km². La densité est de 198 habitants par km².

Bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, la Loire-Atlantique est limitrophe du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Vendée. Préfecture du département et de la région, Nantes est la commune la plus peuplée du territoire avec 298 000 habitants. Suivent Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire. Au total, on dénombre 31 cantons et 212 communes en Loire-Atlantique.

Au sein du département, le salaire annuel net moyen s'élevait à 21 400euros en 2013, et le taux de chômage à 8,3% en 2016. Grâce à plusieurs grandes entreprises aéronautiques et de construction navale, la Loire-Atlantique est le premier département de France dans ces deux domaines. L'industrie représente d'ailleurs près de 20% de l'économie du territoire. L'agroalimentaire et l'agriculture occupent aussi une place de choix dans le paysage économique. Enfin, il est également possible de remarquer la présence de nombreux grands groupes spécialisés dans l'informatique et l'électronique.