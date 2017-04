Les résultats des élections dans Maine-et-Loire

Le département du Maine-et-Loire fait partie de la région Pays de la Loire. Il est situé dans le Val de Loire, une région naturelle en partie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La préfecture est située à Angers, les 3 sous-préfectures sont Cholet, Saumur et Segré-en-Anjou Bleu. Le Maine-et-Loire compte 801 168 habitants, sa superficie est de 7 171,90 km². La densité de population est de 112 habitants au km².

L'industrie et l'agroalimentaire sont les deux axes importants de l'économie angevine. En 2008, le Maine-et-Loire comptait 22 596 entreprises principalement réparties autour de trois pôles : Angers, Cholet et Saumur. L'agriculture, et en particulier la viticulture, est très développée. Le tourisme se porte bien : le département accueille plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Les principaux centres d'intérêt sont le parc Terra Botanica, les châteaux et les vignobles.

Le taux de chômage est de 9,9 %, il reste inférieur à la moyenne nationale. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer est de 24 029 euros. En 2013, le Maine-et-Loire comptait 322 925 logements, un chiffre qui a sans cesse progressé ces dernières années.