Quelles sont les caractéristiques des habitants de Mayenne

En 2018, la population totale de la Mayenne s'élevait à 307 084 habitants, et sa superficie s'étend sur 5 212,48 km². Ainsi, le département avait une densité de population de 58,9 habitants par kilomètre carré. La Mayenne était de fait le département le moins densément peuplé de la région Pays de la Loire.

Caractéristiques et informations pratiques à propos de l'emploi en Mayenne

En Mayenne, le taux d'activité atteignait 76,25 % au 31 décembre 2018 : on comptabilisait en effet 181 942 habitants âgés de plus de 15 ans, parmi lesquels 138 735 étaient actifs. En proportion, il y avait alors un peu plus d'actifs qu'au niveau national, où le taux d'activité s'élevait à 71,9 %.

Parmi l'ensemble de ces actifs, 12 438 étaient sans emploi, soit un taux de chômage de 8,97 %. Il y avait donc très peu d'écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire français, qui affichait un taux de chômage de 9,1 %.

Taux de chômage par CSP en Mayenne

En Mayenne, en 2018, le plus fort taux de chômage s'observait chez les ouvriers : 11,53 % étaient en situation d'inemploi. La part de chômeurs au sein des autres CSP était de 10,57 % pour les employés, de 5,29 % pour les professions intermédiaires, de 3,87 % pour les commerçants, artisans et chefs d'entreprises, de 3,63 % pour les cadres et de 0,4 % pour les agriculteurs.