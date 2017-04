Les résultats des élections dans Mayenne

Le département de la Mayenne est situé dans la région Pays de la Loire, dans le nord-ouest de la France. Son nom est dû au cours d'eau qui le traverse. La préfecture est située à Laval, et les deux sous-préfectures sont Château-Gontier et la ville de Mayenne. Le département compte 307 350 habitants qui occupent un territoire de 5 175,2 km², divisé en 255 communes. La densité de population est de 59 habitants/km².

L'agriculture est très développée en Mayenne et en particulier l'élevage de bovins, de porcs et de volailles. La production laitière occupe aussi une place importante dans l'économie locale. L'industrie mayennaise reste assez active avec l'implantation de grands groupes du secteur agroalimentaire, des usines de construction automobile, de métallurgie, de plasturgie et d'électronique. Quelques imprimeries fonctionnent toujours.

Le taux de chômage du département de la Mayenne était de 7,6 % en 2013. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer mayennais est de 23 544 euros. Le département comprend 151 841 logements dont 81,5 % sont des résidences principalesL'agriculture est très développée en Mayenne et en particulier l'élevage de bovins, de porcs et de volailles. La production laitière occupe aussi une place importante dans l'économie locale. L'industrie mayennaise reste assez active avec l'implantation de grands groupes du secteur agroalimentaire, des usines de construction automobile, de métallurgie, de plasturgie et d'électronique. Quelques imprimeries fonctionnent toujours.

Le taux de chômage du département de la Mayenne était de 7,6 % en 2013. Le revenu fiscal de référence moyen par foyer mayennais est de 23 544 euros. Le département comprend 151 841 logements dont 81,5 % sont des résidences principales