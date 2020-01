Quelaines-Saint-Gault, France

La boulangerie Prod'Homme vend des Love Baguettes pour mettre fin au Sida

En France, la baguette on adore ça. On en achète 10 milliards par an. Ça tombe bien, l'association Aides qui lutte contre le sida organise jusqu'au 15 octobre, l'opération...