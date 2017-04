Les résultats des élections dans Sarthe

La Sarthe est un département français qui fait partie de la région des Pays de la Loire, tout comme la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Vendée. Le Mans est la préfecture du département. Avec une population de 572 100 habitants, la Sarthe s'étend sur un territoire de 6 206 km2 et affiche une densité de 92 habitants par km2.

La Sarthe est limitrophe de 6 départements : l'Orne, la Mayenne, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir. Avec 143 800 habitants, Le Mans est la plus grande ville du territoire. Les autres principales communes sont La Flèche, Sablé-sur-Sarthe et Allonnes. Au total, le département compte 21 cantons et 361 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 19 900 euros en moyenne dans la Sarthe. En 2016, le taux de chômage s'élevait à 9,7 %. Plus de la moitié des entreprises exercent une activité de commerce, de transport ou de service. L'agriculture est aussi un secteur important puisqu'il représente plus de 17 % des entreprises. L'élevage de volailles et de porc ainsi que la production laitière sont les principales activités agricoles locales.