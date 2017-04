Les résultats des élections dans Vendée

Le département de la Vendée (85) est localisé au sud de la région Pays de la Loire ; son chef-lieu est la ville de La Roche-sur-Yon. Il est découpé en 3 arrondissements : Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. En 2013, le territoire, qui s'étend sur 6 719 km², compte 655 500 habitants (soit une densité de population de 97 habitants par km²).

La Vendée abrite des stations balnéaires reconnues, comme La Tranche-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore Saint-Jean-de-Monts. L'île d'Yeu est accessible en bateau depuis Fromentine (environ 30 minutes de traversée). L'île de Noirmoutier, quant à elle, est reliée au continent par un pont et une chaussée praticable à marée basse, nommée "Gois". Le parc naturel régional du Marais poitevin recouvre le sud du département.

L'économie de la Vendée est marquée par le secteur du commerce, des transports et des services divers : 60 % des 60 796 établissements du département travaillent dans ce domaine (chiffres de 2014). À noter que la part des entreprises dans l'agriculture est de 10 % : l'activité est essentiellement axée sur l'élevage de bovins et de volailles ainsi que sur les cultures fourragères et la production de céréales (blé, maïs).