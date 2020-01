Noirmoutier-en-l'Île, France

Sous le soleil de Noirmoutier : la 40e Journée des Oubliés des Vacances

Ce mercredi, à Barbâtre, sur l’île de Noirmoutier, plus de 2.300 enfants et parents ont profité de la plage et du soleil, grâce au Secours populaire et sa Journée...