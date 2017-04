Les résultats des élections dans Alpes-de-Haute-Provence

Situées dans le sud-est de la France, les Alpes-de-Haute-Provence sont un département français, dont la préfecture est Digne-les-Bains. Il appartient à la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout comme les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Le département affiche une superficie de 6 925 km2 et abritait 162 900 habitants en 2015. La densité est de 23 habitants au km2.

Les Alpes-de-Haute-Provence sont entourées par le Var, le Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Bien qu'elle soit la préfecture du département, Digne-les-Bains ne compte que 16 300 habitants. Avec 21 900 habitants, Manosque est la plus grande commune, devant Sisteron et Château-Arnoux-Saint-Auban.

En 2016, le taux de chômage s'élevait à 11,5 % dans les Alpes-de-Haute-Provence, tandis que le revenu annuel net moyen était de 19 165 euros en 2013. À cause de son environnement et de sa faible population, le département des Alpes-de-Haute-Provence compte peu d'industries, au contraire des activités de services qui concernent plus de 7 000 établissements. L'hôtellerie, l'animation et la restauration sont les secteurs offrant le plus d'emplois. L'agriculture, principalement fruitière et céréalière, occupe aussi une place importante dans l'économie du territoire.