Les résultats des élections dans Alpes-Maritimes

Situées dans le sud-est de la France, à la frontière italienne, les Alpes-Maritimes sont un département français, dont la préfecture est Nice. Tout comme les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, le département fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2015, les Alpes-Maritimes affichaient une population de 1,1 million d'habitants. S'étendant sur 4 299 km2, le territoire a une densité de 252 habitants par km2.

Les Alpes-Maritimes sont bordées par les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, la mer Méditerranée et l'Italie. Avec 343 000 habitants, Nice est la ville la plus peuplée des Alpes-Maritimes. Les autres principales communes sont Antibes, Cannes, Cagnes-sur-Mer et Grasse. Au total, le département abrite 27 cantons et 163 communes.

Le tertiaire représente environ 75 % des emplois d'Alpes-Maritimes. Le tourisme, les diverses activités de services et la recherche occupent une place importante dans l'économie du territoire. On retrouve aussi de multiples activités industrielles et de construction, mais dans une moindre mesure. En 2013, le revenu salarial annuel net moyen était de 21 200 euros dans les Alpes-Maritimes. Le taux de chômage, quant à lui, s'élevait à 10,5 % en 2016.

