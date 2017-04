Les résultats des élections dans Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône sont un département français situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout comme les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse. Marseille est la préfecture du département, mais également de la région. Les Bouches-du-Rhône comptent 2 millions d'habitants. Le département s'étend sur 5 087 km2 et affiche une densité de 394 habitants par km2.

Les Bouches-du-Rhône sont bordées par le Gard, le Vaucluse, le Var et la mer Méditerranée. Marseille est la ville la plus peuplée du département avec 855 400 habitants. Les autres principales communes sont Aix-en-Provence, Arles, Martigues et Aubagne. Au total, les Bouches-du-Rhône comptent 29 cantons et 119 communes.

En 2013, le salaire annuel net était de 22 000 euros en moyenne dans les Bouches-du-Rhône. Le taux de chômage était de 11,7 % en 2016. L'économie du département est principalement tournée vers le tertiaire. Le tourisme est d'ailleurs une activité phare avec 8 millions de visiteurs chaque année. Grâce à quelques productions réputées, l'agriculture est aussi une activité relativement importante au sein des Bouches-du-Rhône.