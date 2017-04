Les résultats des élections dans Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bordée par l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région administrative située dans le sud-est de la France. Divisée en 18 arrondissements, elle regroupe 6 départements : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

Avec 4,9 millions d'habitants, elle se classe au septième rang national. La région affiche une superficie de 31 400 km2 pour une densité de 158 habitants au kilomètre. Marseille est la préfecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la plus grande ville avec 855 000 habitants. Suivent Nice, Toulon, Aix-en-Provence et Avignon notamment.

Avec un PIB de 152,7 milliards d'euros, la Provence-Alpes-Côte d'Azur se classe en cinquième position de France. Disposant d'un bassin de près de 2 millions d'emplois, la région dispose d'un salaire annuel moyen net de 24 900 euros (le troisième plus important de l'Hexagone). Pour autant, son taux de chômage est élevé avec 11,5 % de la population active sans emploi. Plus de 80 % des emplois de Provence-Alpes-Côte d'Azur appartiennent au domaine du tertiaire. Le tourisme occupe d'ailleurs une place importante au sein de l'économie locale, tout comme le commerce et les services.Avec 4,9 millions d'habitants, elle se classe au septième rang national. La région affiche une superficie de 31 400 km2 pour une densité de 158 habitants au kilomètre. Marseille est la préfecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la plus grande ville avec 855 000 habitants. Suivent Nice, Toulon, Aix-en-Provence et Avignon notamment.

Avec un PIB de 152,7 milliards d'euros, la Provence-Alpes-Côte d'Azur se classe en cinquième position de France. Disposant d'un bassin de près de 2 millions d'emplois, la région dispose d'un salaire annuel moyen net de 24 900 euros (le troisième plus important de l'Hexagone). Pour autant, son taux de chômage est élevé avec 11,5 % de la population active sans emploi. Plus de 80 % des emplois de Provence-Alpes-Côte d'Azur appartiennent au domaine du tertiaire. Le tourisme occupe d'ailleurs une place importante au sein de l'économie locale, tout comme le commerce et les services.