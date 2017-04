Les résultats des élections dans Hautes-Alpes

Le département des Hautes-Alpes est situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au recensement de 2014, les Hautes-Alpes comptaient 139 883 habitants. Avec 5 549 km de superficie, 15 cantons et 168 communes, les Hautes-Alpes ont pour chef-lieu Gap. Les départements limitrophes des Hautes-Alpes sont la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, la Savoie et l'Isère. Les Hautes-Alpes sont frontalières de l'Italie.

L'économie des Hautes-Alpes est marquée par le tourisme qui représente pour le département 931 millions d'euros de recettes (2002), c'est-à-dire 38,4 % des entrées toutes activités regroupées. L'emploi touristique est de 15 % en Hautes-Alpes, grâce aux stations de ski et aux massifs et parcs naturels du département. Le taux de chômage est de 10,1 % avec 58 921 emplois salariés ou non salariés occupés en 2013.

En 2013, le nombre de logements en Hautes-Alpes était de 131 268, dont 48,5 % de résidences principales. Le revenu médian y est légèrement inférieur à la moyenne nationale (20 150 euros/an) avec 19 199 euros/an.