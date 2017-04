Les résultats des élections dans Var

Situé dans le sud de la France en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Var (83) borde la mer Méditerranée. Toulon est le chef-lieu du département. Ce dernier s'étend sur une superficie de 5 972 km² et compte 1 028 583 habitants en 2013. Sa densité de population est de 172 habitants par km² et il comprend 3 arrondissements : Brignoles, Draguignan et Toulon.

Le Var reste une destination privilégiée avec ses plages, ses massifs, ses villages perchés, ses forêts (plus de 50 % du territoire est boisé) et ses gorges. Le littoral varois attire chaque année de nombreux touristes, notamment dans les stations balnéaires comme Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Le Lavandou et Bormes les Mimosas. Port-Cros, Porquerolles et l'île du Levant se trouvent au large de la côte varoise.

L'économie du Var s'articule principalement autour du commerce, des transports et des services divers : en effet, fin 2014, les deux tiers des établissements travaillent dans ce domaine. Le port de Toulon est le 4e port de France concernant les croisières et il accueille chaque année 1,5 million de passagers pour ses liaisons avec la Corse.