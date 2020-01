Mont Ventoux, Bédoin, France

L'édition 2018 du "Ventoux contre le cancer" rapporte 62.000 euros à la recherche médicale

C'est une belle réussite ! L'édition 2018 de l'opération "Ventoux contre le cancer" a rassemblé plus de 500 participants sur 2 jours et permis de collecter plus...