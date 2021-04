En juin 2021, vous pourrez consulter ici le résultat des élections régionales et départementales pour le département Vaucluse (84) dès leur publication officielle. En raison de la crise sanitaire, les élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées ; les scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.

Présentation du département Vaucluse (84)

Le département du Vaucluse (84), dont le chef-lieu est Avignon, est localisé dans le sud de la France, à l'ouest de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 549 949 personnes occupent le territoire d'une superficie de 3 567 km² ; la densité de population est de 154 habitants par km². Le Vaucluse est composé des arrondissements d'Apt, d'Avignon et de Carpentras et il compte 151 communes.

Le parc naturel régional du Luberon recouvre le sud-est du territoire. Sept villages sont classés \"Plus beaux villages de France\" : Ansouis, Gordes, Roussillon, Ménerbes, Séguret, Venasque et Lourmarin. Le Rhône sillonne la frontière ouest du territoire tandis que la Durance délimite les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Concernant l'économie du département, le Vaucluse compte, en 2013, 215 540 emplois et le taux de chômage des 15/64 ans s'élève à 16 %. Fin 2014, le nombre d'établissements actifs est de 68 812 dont 62 % dans le secteur du commerce, des transports et des services divers. L'agriculture représente 7 % de l'activité : le département produit essentiellement du vin, des fruits (cerise, poire, melon, figue, fraise) et des légumes (poivron, aubergine, courgette).