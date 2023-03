24 Heures Motos : la liste des engagés 2023 dévoilées

La liste des engagés de la 46ème édition des 24 heures du Mans motos a été dévoilée ce vendredi 17 mars 2023. Pour rappel, les 24 Heures du Mans Motos ouvre le Championnat du monde d’endurance FIM EWC 2023.

Au total, 55 motos sont invitées à participer aux essais officiels. Plus précisément, 18 machines sont engagées dans la catégorie Formula EWC, 34 en Superstock et trois en Expérimental. Un nombre qui augmente puisque l’an dernier, 52 machines étaient au départ et 38 à l’arrivée.

Pour cette 46ème édition, la marque la plus prisée par les teams est Yamaha avec 24 YZ-R1. Juste après, on retrouve 11 ZX10R de Kawasaki.

De nouveaux pays en course

27 nouveaux pilotes rejoignent les teams. Ainsi 21 nationalités différentes se retrouveront sur le circuit. Par exemple, Uniserv MotoB2 Team est la première équipe du Kazakhstan à participer aux 24 heures du Mans Motos avec une Kwasaki numéro 82. La nationalité la plus représenté est la France avec 38 équipes.

Il y a également sept équipes débutantes :

- Team 2TS – Yamaha 10 – Superstock

- Holland Motorstore Racing – Yamaha 16 – Superstock

- Bimtrazer Fly – Yamaha 21 – Formula EWC

- Ecole de la Performance Endurance – Honda 32 – Superstock

- Uniserv Moto82 Teaù – Kawasaki 82 – Superstock

- Team RR – Yamaha 83 – Superstock

- KM99 – Yamaha 99 – Formula EWC

Des animations

Des animations sont prévues pendant les 24 heures du Mans Motos : show mécanique et pyrotechnique, des stands, une fan zone et même une relax zone (massage, coiffure, barbier, onglerie).

Il y aura également le concert, vendredi 14 avril à 20h,du groupe Ashen. Deux autres auront lieu samedi 15 avril avec Little Odetta et Jim Jones.

Beaucoup de premières fois lors de ces 24 heures Motos puisqu’une plateforme de covoiturage est mise en place Stadium go.

La liste provisoire des engagés

#1 F.C.C. TSR Honda France – Josh Hook, Mike Di Meglio, Alan Techer – Honda CBR1000 RR-R EWC.

#4 Tati Team – Berin Racing - Grégory Leblanc, Hugo Clère, Baptiste Guittet – Kawasaki ZW10R EWC.

#6 ERC Endurance Ducati – Javier Fores Javier, David Checa Carerra, Chaz Davies – Ducati Panigale V4R EWC.

#7 YART Yamaha – Niccolo Niccolo, Marvin Fritz, Karel Hanika, Robin Mulhauser - Yamaha – R1 EWC.

#8 Team Bolli Switzerland – Nico Thöni, Marcel Brenner, Patrick Hobelsber, – Kawasaki ZW10R My2021 EWC.

#9 Tecmas MRP BMW Racing Team – Kenny Foray, Jan Buhn, Loïc Arbel, Maxime Bonnot – BMW M1000RR Superstock.

#10 Team 2TS – Pierre-Louis Le Bonniec, Antoine lardie, Nicolas Erhel, Gautier Gurdebeke – Yamaha – R1 Superstock.

#11 Team Kawasaki Webike Trickstar – Randy de Puniet, Kazuki Watanabe, Christophe Ponsson, Ryosuke Iwato – Kawasaki ZW10RR EWC.

#12 Yoshimura SERT Motul – Gregg Black, Sylvain Guintoli, Étienne Masson – Suzuki 1000 EWC.

#13 OG Motorsport World Endurance Team – Roberto Rolfo, Cocoro Atsumi, Ludovic Rizza – Yamaha – R1 Superstock.

#14 Maco Racing Svk - Anthony West, Enzo Boulom, Bálint Kovacs – Yamaha – R1 EWC.

#15 Aprilia JCM Confort – Alex Beranardi, Emmanuel Parisse, Tanguy Zaepfel, Maxime Huger – Aprilia RSV4 Experimental.

#16 Holland Motorstore Racing - Xavier Van Duffelen, Martin Van Ruitenbeek, Jaivy Eikeleboom, Marcel Zuurbier – Yamaha – R1 Superstock.

#18 Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore – Enzo De La Vega, Axel Maurin – Philipp Steinmayr – Yamaha – R1 Superstock.

#20 Moto Sport Endurance – Anthony Simon, Youenn Le Bras, Gilles Briend – Yamaha – R1 Superstock.

#21 Bimtrazer Fly – Oscar San Emeterio, Joan Zamorano, Ikker Carracedo – Yamaha – R1 EWC.

#22 Team 202 - Florent Parret, Arnaud Dejean, XX – Yamaha – R1 Superstock.

#24 BMRT 3 D Maxxess – Nevers - Denis Pilot, Kévin Julien, Loris Cresson, Romain Mangé – Kawasaki ZW10R Superstock.

#27 TRT 27 Bazar 2 La Bécane – Tom Ward, David Shoubridge, Thomas Oliver – Suzuki 1000 Superstock.

#30 GT Endurance – Paul Dufour, Adrien Guinet, Eddy Dupuy - Honda CBR100RR – RSP Superstock.

#32 École de la Performance Endurance – Alex Sarrabayrouse, Adrien Parasol, Clément Stoll, Léo Meunier – Honda CBR 1000 RR-R SP Superstock.

#33 Team Louit April Moto – Christian Gamarino, Kevin Calia, Simone Saltarelli – Kawasaki ZW10R Superstock.

#34 JMA Racing Actionbike – Côme Geenen, Takeshi Ishizuka, Mattéo Giacomazzo, Christopher Thion – Suzuki 1000 Superstock.

#35 TMC 35 - PMO – John-Ross Billega, Maxime Diard, David Le Bail – Yamaha – R1 Superstock.

#36 3ART Best Of Bike – Martin Renaudin, Ludovic Cauchi, Mathieu Lagrive - Yamaha – R1 Superstock.

#37 BMW Motorrad World Endurance Team – Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk, Jérémy Guarnoni – BMW M1000RR EWC.

#41 Chromeburner RAC41 - ChrisLeesch, Wayne Tessels, Jonathan Hardt, Tom Berçot – Honda CBR100RR – RSP Superstock.

#44 Honda No Limits – Alexis Masbou, Johan Nigon, Lorenzo Gabellini – Honda CBR100RR – RSP Superstock.

#45 Metiss – Gabriel Pons, Camille Hedelin, XX – Metiss MS – JBB22 Experimental.

#53 Mana-Au Compétition – Cyriac Gevaux, Régis Stoltz, Samuel Trueb, – Yamaha – R1 EWC.

#55 National Motos Honda – Sébastien Suchet, Valentin Suchet, Guillaume Raymond – Honda CBR 1000 RR Superstock.

#56 Players – ArnaudDe Kimpe, Léonard Vignat, David Drieghe – Kawasaki ZW10R Experimental.

#65 Motobox Kremer Racing – Geoffroy Dehaye, Daniel Rubin, Christian Napoli – Yamaha R1 - RN65 EWC.

#72 Junior Team Le Mans Sud Suzuki – Christopher Kemmer, Adrien Rollet, Dorian Laville, Killian Aebi – Suzuki 1000 Superstock.

#74 Seigneur Motorsport Team Mont-Blanc – William Wallart, Christophe Seigneur, Joachim Delaforce, Stéphane Pedat – BMW – S1000 RR Superstock.

#77 Wojcik Racing Team EWC – Sheridan Morais, Isaac Vinales Mares, Mathieu Gines, Christoffer Bergman – Yamaha – R1 EWC.

#82 Uniserv Moto82 Team – Karel Pešek, Martin Vašulin, XX – Kawasaki ZW10R Superstock.

#83 Team RR – Philippe Muhlmeyer, Martial Gris, XX – Yamaha – R1 Superstock.

#85 Team Racing 85 - Marc Bachelier, Jérémy Hérault, Mathieu Thibaut, Louis Lagrive – Kawasaki ZW10R Superstock.

#86 Pit Lane Enduran ce JP3 - Maxim Pellizotti, Rob Hartog, Luca Grunwald – Yamaha – R1 Superstock.

#90 Team LRP Poland – Dominik Vincon, Julian Puffe, Pepijn Bijsterbosch, Bartlomiej Lewandowski – BMW S1000 RR EWC.

#91 Energie Endurance 91 - Dimas Pratama, Marco Fetz, Cédric Tangre, Luca De Vleeschauwer – Kawasaki ZW10R Superstock.

#96 Moto Ain – Corentin Perolari, Roberto Tamburini, Claudio Corti – Yamaha – R1 EWC.

#97 ADSS97 - Chris Platt, Levi Day, Chris Walker, Greg Currie – Kawasaki ZW10R Superstock.

#99 KM99 - Florian Marino, Lucas Mahias, Bastien Mackels – Yamaha R1 - RN65 EWC.

#101 Aviobike – Yves Lindeg, Elia Crotta, David Henriques, Martin Choi – Yamaha – R1 Superstock.

#112 Impac LCR Endurance – Julien Leynin, Grégory Carbonnel, Gino Castinel, Quentin Bracquemart – Yamaha – R1 Superstock.

#116 Kingtyre Fullgas Racing Team – Jordy Manneveau, Gino de La Rosa, Thomas Meteier – Kawasaki ZW10R EWC.

#119 Slider Endurance – Jacopo Cretaro, Pedro Nuno Romero Barbosa, Charles Cortot, Charles Diller – Yamaha R1 Superstock.

#121 Falcon Racing – David Chevalier, Dylan Buisson, Loïc Millet, Dorian Da-Re – Yamaha R1 Superstock.

#135 Cam Racing Team – Florian Avazeri, Jonathan Gorce, Camille Vallée, Steeve Cormerais – Suzuki 1000 Superstock.

#212 WERC Motors Events – Benjamin Civray, Frédéric Besson, Julien Ballais, Marc Pfilaire – Suzuki 1000 Superstock.

#216 Ferre Feurprier – Racing Team – Vincent Ferre, Julien Feurprier, Maxime Verger – Yamaha – R1 Superstock.

#333 Honda Viltaïs Racing – Florian Alt, Steven Odendaal, Léandro Mercado, James Westmoreland – Honda 1000 CBR EWC.

#777 Wojcik Racing Team STK – Kevin Manfredi, Dany Webb, Kamil Krzemien, Marek Szkopek – Yamaha – R1 Superstock.