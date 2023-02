24h du Mans : la liste des voitures pour l'édition Centenaire est tombée !

L'hégémonie de Toyota dans les Hypercar des 24h du Mans prend fin. Le géant nippon, qui a largement dominé la catégorie reine créée en 2021, sera cette année en concurrence avec six autres écuries : Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Vanwall et Glickenhaus. L'ACO vient de dévoiler ce lundi 27 février la liste des seize bolides, qui profitent de la nouvelle législation (Hypercar et LMDh).

ⓘ Publicité

Le retour de géants dans la catégorie reine

Cette édition 2023 sera marquée par le retour de Ferrari en Hypercar. Voilà 50 ans que le marque italienne au cheval cabré n'avait pas participé à la catégorie reine des 24h du Mans. Deux Ferrari 499P, au look agressifs rouge et jaune, seront alignées.

L'Hypercar de Ferrari, la 499P © AFP - ALESSIO MORGESE

Ce qui ressort de cette liste de l'ACO, c'est aussi le retour en puissance de Porsche. Quatre 693 seront alignées sur la ligne de départ, dont trois officielles, six ans après son départ du championnat du monde d'endurance. La quatrième Porsche sera celle de Hertz Team JOTA.

Sébastien Bourdais avec Cadillac

Un autre retour fait beaucoup parler de lui : celui de la marque américaine Cadillac, qui a marqué le début de l'année par de bons résultats aux 24h de Daytona, en Floride en janvier dernier. Parmi les pilotes de l'écurie, figure le Manceau Sébastien Bourdais, qui sera au volant de la Cadillac V-LMDh numéro 3.

La Cadillac V-LMDh sur le circuit de Daytona, en Floride, en janvier 2023 © AFP - JAMES GILBERT

Les fans français peuvent aussi avoir le sourire : Peugeot est bien de la partie, avec deux 9X8, dont la carrosserie se distingue par l'absence d'aileron arrière. La voiture (ci-dessous), avait été absente l'année dernière pour des soucis de fiabilité.

L'Hypercar de Paugeot, la 9X8 © AFP - JULIEN DELFOSSE

Pour la quatrième manche de ce championnat du monde d'Endurance, marquée par l'arrivée de nouvelles écuries, on retrouve également deux Glickenhaus et une Vanwall Vandervell 680, pilotée par Jacques Villeneuve, champion du monde F1 en 1997.