A 50 ans, le pongiste argentanais Emeric Martin veut son billet pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024

Cette aventure des jeux paralympiques, Emeric Martin, vous la connaissez déjà plutôt bien ?

Quatre jeux paralympiques et quatre médailles ! Ma première expérience paralympique, c'est en 2000 à Sydney et j'en suis revenu avec une médaille d'or par équipe. S'en sont suivis trois autres jeux avec Athènes, Pékin et Londres, avec des couleurs de médailles d'argent, bronze, bronze. Donc là, on est aujourd'hui à un an, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris en 2024. J'avais arrêté ma carrière il y a près de six ans maintenant. Et puis on est tous passés par une période un peu particulière avec la pandémie, le covid 19. Certains ont changé de voie professionnelle, certains ont divorcé... Alors moi, je dirais plutôt nous, on s'est relancé dans l'aventure. Quand je dis nous, c'est ma petite famille aussi, mon épouse et les enfants. On s'est dit que ce serait bien de tenter l'aventure de Paris 2024. Les Jeux olympiques ont eu lieu à Paris en 1924, mais il n'y avait pas de Jeux paralympiques à l'époque. C'est donc la première fois qu'il y aura les Jeux paralympiques à Paris et ce serait vraiment génial pour moi de m'y qualifier. Je n'ai pas eu la chance d'avoir eu lors de mes précédents jeux, ma famille dans les tribunes, que ce soit mes parents, ma femme, mes enfants, pour certains qui n'étaient pas nés parce qu'ils sont encore jeunes. Et là, ce serait vraiment bien de les avoir en 2024 dans les tribunes, à encourager papa et vivre cette formidable aventure !

Sportivement, c'est possible de vous qualifiez à 50 ans ?

Alors j'ai repris l'aventure il y a deux ans. Je suis remonté numéro 19 mondial en individuel. Je suis numéro cinq mondial en double. Donc là, actuellement, mon classement mondial en double peut quasiment me qualifier pour l'épreuve de simple. Mais après, l'aventure est encore longue. Il reste encore au moins une douzaine de tournois internationaux à faire d'ici le 1ᵉʳ avril 2024 pour essayer d'améliorer mon classement, en tout cas en simple, et de conserver le classement qui est le mien actuellement en double. Après bien évidemment, pour reprendre après six ans d'arrêt, à 50 ans, il faut refaire un travail physique et technique. Tout ce qui est tactique, je l'ai gardé. J'étais déjà un fin tacticien. Donc en tout cas, c'est toujours en moi. Maintenant, ça demande également de faire attention à son corps. On ne réagit pas à des heures et des heures d'entraînement à 50 ans comme on réagit à 25. Donc il faut faire un petit peu plus attention, notamment aux petits signes qui vous rappelle à l'ordre... Une petite tendinite par ci, par là. Donc pensez à s'hydrater et vraiment faire attention.

Les petits jeunes ne sont pas trop forts ?

Alors les petits jeunes, évidemment ! J'ai une concurrence qui a changé avec des jeunes qui effectivement ont 25 ans, 30 ans, qui physiquement ont progressé. En tout cas, le tennis de table handisport a progressé dans son approche, notamment physique. On voit que les jeunes passent quelques heures en salle de fitness, contrairement à il y a encore 25 ans. Mais pour le coup, à moi de m'adapter, à moi de compenser également certaines fois un petit déficit physique par peut-être une plus grande expérience.

Cette salle, Emeric Martin, vous y avez passé des heures et des heures à vous entraîner. Ça vous fait quoi qu'elle porte désormais votre nom ?

Effectivement, j'y ai passé des heures ! Cette salle, elle m'a vu transpirer. Elle m'a vu progresser et elle m'a vu gagner. Elle m'a vu perdre. C'est peut-être la salle en France également, qui a vu le plus de compétitions handisport puisqu'on y a organisé des championnats de France, des championnats de Normandie, des championnats de France par équipe. C'est une salle qui m'a construit en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Le fait qu'elle porte mon nom, j'y vois aussi le symbole de l'intégration des personnes handicapées, parce-que c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Elle est entièrement accessible, que ce soit les aires de jeux et autour : les sanitaires, les douches, etc.. C'est un vrai symbole d'intégration. Quel que soit son âge, quel que soit son handicap, on peut venir jouer sereinement à Argentan.

Argentan est un exemple dans le domaine de l'accessibilité, ce n'est pas le cas partout ?

A Argentan, il y a évidemment les infrastructures sportives, mais également lorsqu'on se balade en ville, on voit qu'il y a eu de gros progrès sur l'accessibilité. Et malheureusement, ce n'est vraiment pas le cas partout. On va prendre le cas de Paris, où se tiendront les Jeux, dans un an pile. Si vous voulez prendre le métro, ce n'est pas possible. Si vous voulez prendre un taxi, on va vous prendre un supplément pour votre fauteuil. Des fois, on va vous refuser votre fauteuil. Lorsque vous voulez prendre le train, il faut s'y prendre 48 heures en avance. On a de grosses lacunes en France. J'espère que ces Jeux paralympiques de Paris 2024 seront un nouveau souffle pour les personnes handicapées, pour l'accessibilité, pour l'intégration. C'est l'un des objectifs, en tout cas des organisateurs. Maintenant, il faut également que les collectivités, que l'État, se prennent en main et s'occupent de ces sujets.

Vous n'habitez plus la région, vous êtes désormais en Loire-Atlantique, mais vous revenez régulièrement à Argentan ?

Oui, je me suis entraîné encore aujourd'hui ici avec des jeunes qui ne me connaissaient pas forcément ! Mais j'espère que cette salle verra encore sortir des champions. Et c'est déjà le cas avec la jeune Lisa Zhao. Elle est numéro 2 mondiale dans sa catégorie et le week-end dernier, elle est devenue championne d'Europe. Elle n'a que 10 ans et c'est un phénomène ! En tous cas, à Argentan, il y a une une vraie infrastructure, il y a des entraîneurs qui font vraiment un boulot de dingue et donc, en tout cas, je suis vraiment fier que cette salle porte mon nom.