A la découverte du BOZENDO, un art martial enseigné à Besançon.

Le Bozendo n'est pas un sport mais un art martial ! C'est clair pour nos invités du 100% sport entre 18H et 19H sur France Bleu Besançon.

François Schott et Pierre Azoulay nous l'explique : c'est une pratique physique de niche en France. Quinze licenciés à Besançon et environ 200 pratiquants en France. Ce sport né d'un Français ayant voyagé dans le monde entier et particulièrement en Asie est une pratique toute jeune car il n'est présent que depuis les années 80. Un sport se pratiquant avec un "BO" : Un bâton en langage plus courent.

Une activité sympathique ou règne valeurs, respects et bienveillance ! Un sport à retrouver les mercredis et vendredi soir du coté du Dojo de Montrapon.