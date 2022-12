Ardèche : la ville de Chomérac choisie pour accueillir le centre national de la pétanque

Le centre national de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal qui accueillera le siège de la Fédération et centre de performance de pétanque s'installera à Chomérac en Ardèche. La décision a été votée lors du congrès annuel de la Fédération ce samedi 17 décembre à Évian-les-Bains. Installé dans le quartier du Panier de Marseille, le siège va déménager. La Fédération regroupe 23 ligues régionales et plus de cent comités départementaux.

Treize communes s'étaient portées candidates pour accueillir le centre. Finalement, le choix s'est affiné. Dernièrement quatre villes étaient en compétition : Arles dans les Bouches-du-Rhône, Vichy dans l'Allier, la petite ville de Chomérac en Ardèche et la capitale de la Drôme, Valence. Le 18 novembre dernier le comité directeur avait donc choisi les deux villes finalistes, Chomérac ou Valence.

Une nouvelle étude de sol avait alors été commandée pour départager Valence de Chomérac. Quarante critères, études de sol, hébergements, transports, accompagnements ont permis d'établir le choix final. Dans l'étude comparative, la région Auvergne Rhône Alpes a confirmé son soutien financier du projet. Par ailleurs, lors du congrès, la FFPJP a expliqué qu'elle avait reçu davantage d'engagements financiers de la part du département de l'Ardèche et de la Ville de Chomérac, que de la Ville de Valence.

Avec près de 300 000 licenciés répartis au sein des 5 800 clubs affiliés, elle est la première Fédération sportive non olympique en nombre de licenciés. Chaque année, ce sont 13 championnats de France qui sont organisés partout en France. Le nouveau centre accueillera des équipes pour des stages**. Le terrain de deux hectares cinq sera situé à 300 mètres du centre-ville de Chomérac.**

Le montant du projet s'élève 10 millions d'euros.