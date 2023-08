AS Saint-Étienne : Nkounkou bien présent dans le groupe face à QRM

A 24 heures de la 3e journée de Ligue 2 face à Quevilly-Rouen Métropole (ce samedi 19h, à Geoffroy-Guichard), l'entraineur de l'ASSE Laurent Batlles décide de retenir un groupe de 18 joueurs, et non 19 comme lors des deux premiers matchs. Sans surprise, et comme il l'avait souhaité ce jeudi en conférence de presse, le technicien pourra compter pour la première fois sur Niels Nkounkou. En instance de départ, absent lors des premières rencontres, l'international espoirs français va donc remettre le maillot vert dans le Chaudron.

Sans surprise aussi, l'autre information principale est l'absence d'Ibrahima Wadji et d'Aïmen Moueffek. Touchés à la cheville la semaine dernière à Rodez, l'attaquant et le milieu de terrain seront indisponibles pendant plusieurs semaines.

Encore diminué le week-end dernier par le mystérieux virus ayant sévi dans les rangs de l'ASSE, Anthony Briançon est bien présent. Le défenseur et habituel capitaine se sent mieux, ayant repris du poids au cours de la semaine. Touché au cou et diminué lui aussi à Rodez, Mathieu Cafaro est "de retour à 100% de ses capacités", nous dit-on en interne. A noter également la présence dans le groupe de Maxence Rivera, pas encore rentré en jeu cette saison.

Matthieu Dreyer, Antoine Gauthier ou encore Ayman Aiki ne sont pas retenus.

ASSE - QRM, 3e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité ce samedi dès 18h sur France Bleu Saint-Étienne Loire et francebleu.fr

