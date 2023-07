Athlétisme : la perchiste girondine Marie-Julie Bonnin vise le titre aux Championnats de France

« Je veux le titre, battre mon record de la saison et rentrer contente avec une belle médaille » A 21 ans, Marie-Julie Bonninfait partie des favorites ce samedi, pour décrocher la médaille d’or aux championnats de France Elite à Albi. C’est la deuxième Française au classement mondial actuellement, derrière Margot Chevrier et la Bordelaise est en effet en confiance depuis sa médaille d’or aux championnats d’Europe des moins de 23 ans, il y a deux semaines.

Son entraineur, l’ancien perchiste Damiel Dossevi ne se mouille pas trop au jeu des pronostics : « Elle peut faire tout bien comme tout mal. Mais là elle est dans une dynamique assez positive depuis son titre aux Europe espoirs. »

La perchiste ne performe pas toujours à l’entrainement ces dernières semaines. Pourtant, les résultats sont bien là. Et ce, grâce à l’adrénaline des compétitions : « Je sais que je me transcende en compétition, je n’ai pas peur pour ce week-end. C’est d’ailleurs cette pression et la bonne ambiance dans les stades qui permettent à Marie-Julie Bonnin de mieux performer. « En Finlande, j’étais galvanisée, j’étais comme une dingue. »

Prendre des repères avant les mondiaux

C’est le deuxième grand objectif de Marie-Julie Bonnin. Peut-être même le principal cet été : se qualifier pour les championnats du monde de Budapest, en Hongrie. Ils auront lieu du 19 au 27 août.

Mais la licenciée du Stade Bordelais n’a pas encore son ticket. Pour cela, il faut réaliser les minimas et passer une barre à 4 m 71, pourquoi pas dès cet après-midi même si la barre est 16 centimètres au-dessus de son record (4 m 55, réalisé l’an dernier à Munich, lors des championnats d’Europe.)

Elle ne se met pas de pression : « Franchement, je ne me prends pas la tête. J’ai envie de faire des bons sauts et de tenter des choses ce week-end, je pense que c’est le moment. »

Il y a également moyen de se qualifier grâce à son classement mondial. L’objectif est donc de réussir la meilleure performance ce samedi pour marquer le plus de points possibles.

Voir plus haut, jusqu’aux JO ?

Les Jeux Olympiques de Paris démarrent dans moins d’un an. Et les minimas des Jeux sont quasi identiques à ceux des Mondiaux (4 m 73). Une barre franchissable ? « Je me vois aux JO, avance Marie-Julie Bonnin. On se prépare depuis l’année dernière. Je sais que j’ai de la marge sur plein d’aspects, je saute mieux techniquement que l’an dernier. »

Son entraineur est aussi de cet avis : « Oui elle est capable d’y aller. Quand on voit ses performances, l’année dernière, elle fait 4m55 largement au-dessus. Elle n’a pas encore atteint ses limites, si elle n’y va pas ça sera une déception.

Passionnée de sports… et de catch !

Marie-Julie Bonnin aime sa discipline du saut à la perche. Mais aussi d’autres sports, comme le catch ! « Quand j’étais petite, je collectionnais les cartes. C’est pendant le confinement que j’ai repris parce que ça ne s’est pas arrêté contrairement aux autres sports. La Bordelaise y voit certaines similitudes : « Il y a du show, de l’adrénaline, continue MJ. Les émotions que ça procure sont hyper intenses. Quand tu retombes du tapis, que tu viens de passer une barre de dingue ou que tu as le titre à la clé, c’est fou. »