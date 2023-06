Basket Elite : la JDA Dijon annonce le départ d'Abdoulaye Loum

Abdoulaye Loum est arrivé à la JDA en 2017 en provenance de l’Elan Chalon et il aura passé 6 saisons à la JDA en championnat Betclic ELITE. Abdoulaye Loum a joué avec la JDA 188 matchs et inscrit plus de 1500 points. Il a donc grandement participé aux excellents résultats du club bourguignon sur les dernières saisons. Il a aussi raflé une Leaders Cup en 2020 et participant au All Star Game 2021 avec l’équipe « France ».

"Abdou aura pour toujours une place particulière dans l’Histoire de notre club et nous lui souhaitons un futur plein de réussite !" écrit la JDA sur son site internet .