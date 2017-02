½ finale de coupe de France de volley : et si le GFCA refaisait un coup ?

Les volleyeurs du GFCA reçoivent, mardi 7 février, Toulouse dans le cadre de la demi-finale de la coupe de France. Un match difficile en perspective mais que le tenant du titre voudra remporter.

Les rencontres s’enchainent pour les volleyeurs du GFCA. Et la période est physiquement difficile pour le groupe. Les gaziers sont sur tous les fronts. Entre championnat, coupe d’Europe et coupe de France, les moments de répits sont rares depuis quelques semaines. Mais qu’importe. Les ajacciens brillent de mille feux et n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin.

Tenant du titre, ils accueillent sur le parquet du Palatinu l’équipe de Toulouse. Mais Fred Ferrandez, l’entraineur ajaccien, sait que son équipe devra s’arracher pour obtenir son billet pour la finale. « Les compteurs sont remis à zéro. C’est pour nous le match le plus important de l’année à domicile. Il peut nous permettre d’accéder à une nouvelle finale. On veut vraiment y être. Contre un adversaire toulousain quoi se situe devant nous en championnat, nous aurons un seul avantage : celui de recevoir ».

Une seule manche. Les ajacciens n’auront pas droit à plus pour faire la différence et poursuivre cette merveilleuse aventure en coupe de France. « Ce match, il va falloir le gagner. Qu’importe la manière, nous n’aurons pas de deuxième chance. Les deux équipes se connaissent très bien. La rencontre va se jouer sur des détails » indiquait encore Fred Ferrandez lors de ses derniers préparatifs.