100% basket ce jeudi à 19h : Denain et Lille à l'honneur !

Ils rêvent de rejoindre Gravelines et Le Portel dans l'élite du basket français. Champion de France en 1965, Denain n'a pas connu la première division nationale depuis plus de 40 ans. Encore jeune, Lille veut enfin atteindre le graal de l'Elite. On en parle dans 100% clubs ch'tis à 19h.