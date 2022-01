100% CSP - Hugo Invernizzi :"il faut se concentrer sur nous et rester en équipe"

Après une fin d'année 2021 idéale et des succès de prestige à Monaco et Villeurbanne, le Limoges CSP remet les pieds sur terre en ce début d'année 2022. Suite à leur succès face à Paris, les joueurs de Massimo Cancellieri ont subi deux lourdes défaites à Strasbourg (97-66) et samedi à Gravelines (72-53). Le BCM de Romuald Morency qui après sa déroute du match aller à Beaublanc (100-48) a parfaitement réussi son coup en imposant une intensité défensive de tous les instants. "C'est leur marque de fabrique. C'est avec ça qu'ils nous ont grandement battu chez eux au 1er match On savait que si on les battait à leur propre jeu, on avait des chances de faire un bon match et de prendre cette victoire. On a travaillé là dessus toute la semaine. Mettre beaucoup d'intensité, les coller, essayer de déranger leurs systèmes dès le début. On l'a fait 40 minutes" se réjouissait l'intérieur nordiste après le match.

On n'était pas capable de faire une passe - Massimo Cancellieri

Une intensité défensive face à laquelle les limougeauds n'ont jamais su s'adapter. A l'image de Demonte Harper, ils ont le plus souvent privilégié des solutions aussi individualistes qu'inefficaces. Au grand dam de leur entraineur Massimo Cancellieri. "On a 21 pertes de balle. C'est inacceptable. On n'a pas été capable de réagir à leur agressivité. On a même nourri cette agressivité. Parce que quand tu es comme ça, qu'ils pressent et que la peur se lit sur ton visage, que tu te demandes où est-ce que tu dois mettre le ballon, tu les nourris. On est venu ici et on n'a rien fait en attaque. On n'était pas capable de faire une passe. En attaque, on a joué comme des merdes. On doit jouer ensemble. On a besoin des 5 joueurs. Pas un à la fois. Là c'est à moi, puis c'est à toi, non !" fulminait le coach italien en conférence presse juste après la rencontre.

Ce n'est pas une ou deux défaites qui vont tout bouleverser - Hugo Invernizzi

Sans véritable jeu collectif, point de salut cette saison pour le Limoges CSP ! Cette défaite dans le nord sert quelque part de piqure de rappel. "On sait que c'est piégeux quand tout le monde nous dit qu'on est les plus beaux et les meilleurs. Il ne faut pas écouter, se concentrer sur nous et rester en équipe. On voit que quand on essaye chacun de faire le truc de notre côté, c'est jamais bon" commentait l'intérieur Hugo Invernizzi quelques minutes après le match. Mais à ses yeux, pas question de s'affoler ou de tirer une quelconque sonnette d'alarme :"ce n'est pas une ou deux défaites qui vont tout bouleverser. On a joué deux matchs à l'extérieurs contre deux belles équipes, bien classées. On a des gars qui ont la tête sur les épaules. Je ne pense pas qu'il y aura de soucis." Mais il faut maintenant renouer avec la victoire samedi contre Nanterre en remettant au gout du jour les ingrédients qui ont fait les succès du Limoges CSP cette saison. Une grosse défense et un collectif à toute épreuve en attaque.