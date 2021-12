100% CSP : "Maintenant, on est respecté dans le championnat", le Limoges CSP se sait attendu à l'Asvel

L'Asvel piétine en ce moment. Le club de Tony Parker a eu un passage difficile en Euroleague. Quatre défaites de rang avant une victoire contre les Turcs de Fenerbahçe, jeudi soir. En championnat de France c'est aussi compliqué en ce moment pour l'Asvel, quatre défaites sur ses 6 derniers matchs.

La faute à un calendrier démentiel avec la ligue européenne et à une infirmerie bien remplie : Morgan, Lighty et la pépite française Wembanyama sont blessés. Pour le meneur du Limoges CSP, CJ Massimburg, cette rencontre tombe au bon moment : "Ils ont beaucoup de blessés en ce moment. Je sens qu'ils vont quand même être très durs à jouer mais nous, le CSP, on va aller là-bas avec toute notre énergie pour remporter le match"

"L'Asvel va jouer dur contre nous car ils nous respectent !"

Des blessés donc, mais il reste quand même de très bons joueurs, comme Okobo, intraitable depuis son retour des Etats-Unis, ou Chris Jones, étincelant jeudi en Euroleague avec l'ASVEL, auteur de son record de point dans la compétition avec 27 unités.

Massimo Cancellieri, le coach limougeaud ne voit pas une équipe affaiblie : "Avec les joueurs qu'ils ont, je ne peux pas imaginer que l'on puisse dire : "cette Asvel là n'a pas une bonne équipe". C'est une excellente équipe ! Ils sont puissants, leurs arrières, leurs intérieurs... Ils sont incroyables ! Il faudra défendre dur, du poste 1 à 5, la menace peut venir de partout !"

Le coach limougeaud ne voit pas l'Asvel lâcher cette rencontre : "Cela peut arriver quand tu joues l'Euroleague, d'être moins performant en championnat. À Pau, ils ont tout raté. Mais ça, ça n'arrive qu'une fois, pas deux. Moi je n'ai jamais cru que les équipes d'Euroleague sont fatiguées, diminuées en décembre. C'est plutôt en avril avant les play off, là, ils doivent faire tourner mais pas maintenant !"

Avec ses derniers succès, le coach limougeaud se sait désormais attendu partout : "Au début du championnat, personne ne pensait que l'on allait être une bonne équipe. Mais petit à petit, à force de travail, on a gagné le respect de ces équipes. C'est bien le respect, pour notre ego. Par contre pour notre équipe, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, l'Asvel, ils vont vouloir jouer dur contre nous car ils nous respectent." Le coach italien qui poursuit avec le sourire : "J'aurais préféré qu'ils ne nous respectent pas mais ils ne vont pas faire ça"

"On va gagner pour Nico !"

Le Limoges CSP devra jouer cette rencontre, comme plusieurs autres, sans son capitaine Nicolas Lang, blessé à la cheville. C'est une motivation supplémentaire pour l'équipe. "On va y aller pour gagner pour Nico", soutient CJ Massimburg. "Il représente ce que nous sommes : le CSP. Quand un joueur tombe les autres doivent monter leur niveau. Donc on va être prêts !"

Le Limoges CSP a déjà évolué sans son leader alsacien. C'était il y a deux semaines à Orléans. C'était d'ailleurs la dernière défaite des joueurs de Massimo Cancellieri : "Honnêtement on avait essayé de gagner ce match mais ce qu'on avait fait, ce n'était pas ce qu'on avait préparé. Là, on a travaillé dur pendant trois jours et j'espère que l'on va mettre en place ce que l'on a prévu."

Reste l'ombre du Covid qui plane autour du Limoges CSP et de toutes les rencontres sportives. "C'est super stressant", note Massimo Cancellieri. "On ne peut pas être en télétravail dans notre métier. Il faut donc limiter nos interactions sociales le plus possible." Il n'y a pour le moment aucun cas positif du côté de l'effectif après les deux premières séries de tests effectuées depuis le match polémique contre Fos-sur-Mer de jeudi soir. Il y a, en revanche, un cas positif pour un des membres du staff "qui travaille à l'écart des joueurs".

Le groupe doit de nouveau être intégralement testé avant de prendre le bus ce lundi matin... direction Villeurbanne si tout va bien !