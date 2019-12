100% USDK ce vendredi à 19h : le handball dunkerquois à l'honneur sur France Bleu Nord

8ème de Starligue, les Dunkerquois connaissent leur 29ème saison consécutive au plus niveau du handball français. France Bleu Nord ouvre son antenne à l'USDK dans 100% clubs ch'tis à partir de 19h. Jean-Pierre Vandaele, le président, est notre invité. Supporters, appelez-nous au 03 20 55 89 89 !

Battu cette semaine par le Paris Saint-Germain (36-25), l'USDK connaît une première partie de saison mitigée (5 victoires et 7 défaites). Toujours en lice en Coupe de France, éliminés en Coupe de la Ligue, les hommes de Patrick Cazal ont alterné le bien et le moins bien.

Et on en parle avec vous au 03 20 55 89 89 ! Supporters dunkerquois, intervenez dans l'émission et posez vos questions à Jean-Pierre Vandaele, le président de l'USDK, invité de 100% clubs ch'tis à partir de 19h sur France Bleu Nord.

On vous fait également gagner des places pour le prochain match des handballeurs dunkerquois, le mercredi 5 février à 20h30 au Stades de Flandres. Restez attentifs à notre page Facebook dans la journée...