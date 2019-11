100% volley ce mercredi à 19h : Le TLM Volley et le VCMB à l'honneur

Le volley-ball du Nord-Pas-de-Calais se porte bien, avec deux clubs nordistes qui évoluent au plus haut niveau national : Le Tourcoing Lille Métropole Volley (TLM Volley) chez les hommes, et le Volley Club Marcq-en-Baroeul (VCMB) chez les femmes, tous deux en Ligue A.

Yann Lavallez, manager général du TLM et Vincent Joly, président du VCMB, sont nos invités dans 100% clubs ch'tis à partir de 19h sur France Bleu Nord.

Vous êtes supporter de ces deux clubs, joueur ou bénévole dans un autre club de la région ? Appelez nous au 03 20 55 89 89 pour intervenir à l'antenne !

Et en plus, on vous fait gagner des places pour le prochain match à domicile du TLM, le vendredi 7 décembre, et pour le prochain match à domicile du VCMB, le samedi 8 décembre.