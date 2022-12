11e journée de Pro B : l'Orléans Loiret Basket s'impose à domicile contre Saint-Vallier

La leçon est semble-t-il retenue pour l'Orléans Loiret Basket, après sa défaite contre la lanterne rouge de Pro B, La Rochelle, le 17 décembre. Les hommes de Germain Castano se sont mobilisés en défense comme en attaque dès le premier acte de ce match à domicile contre Saint-Vallier, une équipe avec laquelle ils étaient au coude à coude dans le ventre mou du classement. Les joueurs de l'OLB ont mené au score une bonne partie de la rencontre (57-44 à la mi-temps), avant de creuser encore davantage l'écart jusqu'à la dernière minute. Ils s'imposent largement face aux Drômois : 107-85.

ⓘ Publicité

L'homme du match

Jonathan Stark et ses 11 points marqués pendant la second mi-temps. Au total, le meneur a apporté 22 points à son équipe, ce qui fait de lui le meilleur marqueur de cette rencontre. Mention spéciale à Jarred Ogungbemi-Jackson, acteur majeur de la soirée, avec ses 19 points et 6 rebonds.