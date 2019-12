En 2019, Chambéry remporte sa première Coupe de France de handball

Chambéry, France

Fin mai dernier, une des plus belles pages de l'histoire du club de Chambéry s'est écrite dans une arène de Bercy totalement acquise à la cause des Savoyards et de leur public chaud bouillant. 1600 "jaunes et noirs" sont montés depuis Chambéry à la capitale dans un TGV spécial, affrété par le club.

Une première, inoubliable, suivie au plus près par les commentaires de Nicolas Peronnet de France Bleu Pays de Savoie et le reportage au cœur du mur jaune par Christophe Van Veen qui les a suivis depuis la gare de Chambéry. Carte postale souvenir.

Une journée historique avec les supporters Copier

Dans le TGV qui amène les supporters de l'équipe de handball de Chambéry en finale de la Coupe de France à Paris contre Dunkerque. 25 mai 2019. © Radio France - Christophe Van Veen

Et le triomphe s'est terminé en fusion dans un Carré Curial en feu le dimanche soir avant une invitation en prime-time dans l'émission "Quotidien" du supporter Chambérien Yann Barthès.

