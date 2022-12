2022 en Berry : des titres en pagaille pour le Bourges Basket

"We are the champions", entonnent en chœur les basketteuses berruyères dans le bus, juste après leur sacre en finale du championnat de France, le 4 juin. L'hymne composé par Queen a souvent été entendu cette saison du côté de Bourges. Cela symbolise parfaitement une année 2022 exceptionnelle. De bout en bout, les Tango ont surclassé la concurrence, aussi bien en France qu'en Europe.

50 matchs disputés, 43 remportés

Le Bourges Basket a été impérial en championnat de France. 20 victoires en 22 rencontres de saison régulière, une première place décrochée haut la main. Une domination confirmée en play-offs : les Tango ont successivement éliminé Lattes-Montpellier, Basket Landes avant de battre Lyon ASVEL en finale 3-0.

En EuroCoupe, les Berruyères se montrent également supérieures à leurs adversaires. Invaincues en phases de poule, elles franchissent ensuite les tours éliminatoires jusqu'à s'imposer en demi-finale et en finale lors d'un Final Four organisé à Bourges, dans la salle du Prado, devant leur public. Elles remportent la compétition européenne pour la deuxième fois de leur histoire, après 2016.

Seule ombre au tableau, cette défaite en finale de la Coupe de France contre Basket Landes. Mais la performance globale est exceptionnelle. Ce sont les premiers titres de l'ère Agnès Saint-Ges, présidente depuis 2019. "Je pense que cette équipe a su vouloir montrer le meilleur. Le collectif et le mental ont permis d'atteindre ces objectifs. Et puis, je pense que les joueuses qui partaient avaient surtout à cœur de finir avec ce titre pour le club", réagit-t-elle sur France Bleu Berry après le titre en Ligue féminine .

De nombreux départs mais un effectif toujours de très haut niveau

Le succès attire les convoitises. Une partie de l'effectif quitte le club, en premier lieu Iliana Rupert, meilleure joueuse du Bourges Basket. Elle s'envole aux Etats-Unis, devient championne WNBA avant de rejoindre le club italien de Bologne. Isabelle Yacoubou s'en va aussi. Mais les recrues apportent vite satisfaction. Les Berruyères remportent le Trophée des Champions et la SuperCoupe d'Europe pour lancer leur saison 2022-2023.