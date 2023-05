" 22 heures de bus, même pas peur !" Cinquante Blue Fox partent au Final Four à Flensburg soutenir le MHB

La plupart de ceux et celles qui partent à Flensburg n'en sont pas à leur premier voyage, en France mais aussi en Europe. La moitié au moins était à Cologne il y a 5 ans pour le Final four de la ligue des Champions et le second titre européen du MHB.

Il y ceux qui ont pris les devants depuis longtemps comme Marion qui dès le début de la compétition en octobre avait déjà pris une option pour ce week end, " c'est ma passion, j' ai fait beaucoup de déplacement cette année, je n'aurai pas beaucoup de vacances cet été, c'est mon choix." C'est pareil pour Pascale :"ce sont mes RTT Handball".

Jocelyne n'a pas eu ce souci cette année, elle est à la retraite mais elle avait quand même prévu une randonnée ce week end, qu'elle a annulé bien sur." Heureuse de partir avec les copains.

Et les 20 heures de bus ? " franchement, on ne les voit pas passer."

A la tête des Blue Fox, Gerard Didier, le président depuis 25 ans qui a fait plusieurs fois le tour de l' Europe et qui a " ses contacts", comme cette auberge alsacienne où ils vont s'arrêter ce soir, il faut aussi trouver l'hôtel pour le groupe, au moins 25 chambres Flensburg est une petite ville, ils dormiront à Kiel et le bus bien sur pour rallier Flensburg , 1600 kilomètres, 20 heures de voyage aller, autant au retour et que ça ne coute pas trop cher , autour de 300 euros.

Et si ca n'effraie personne, c'est parce qu'on ne s'y ennuie pas, une sorte de colos pour adultes, où l'on chante, on joue aux cartes et même au loto avec le boulier, en cas de coup de frein ,ca devient épique, s'amuse Gégé. "C'est hyperconvial entre les jeunes les vieux, et nous ça nous va parfaitement."

Tous rêvent de ramener la coupe à la maison, comme en 2018, souvenir inoubliable pour le président des Blue Fox, quand Ludovic Fabregas traverse le terrain et apporte la coupe dans les gradins aux supporters, au grand damne des agents de sécurité. "On a une super équipe, des joueurs hyper sympas, bon le championnat on n'y croit plus trop, mais on peut gagner les deux coupes, celle de ce weekend et la coupe de France, il y a encore un peu de place dans les vitrines du club."

Rendez vous à Flensburg pour la demi finale entre le MHB et Berlin à 15H30 samedi avec un duel "amical" de mascottes, le renard bleu de Montpellier et Füchse (renard en allemand) vert de Berlin.