Saint-Chamond, France

Pas de domination franche des Nantais ce mardi soir à la halle Bouloche, mais des Couramiauds fébriles. Une défaite 76-78 pour Saint-Chamond. L’entraîneur du SCB, Alain Thinet n'explique pas non plus l'attitude et la maladresse de ses joueurs sur un match sans enjeu face au 15ème du classement, qui se bat pour le maintien. Contrairement aux Couramiaux, leur motivation était sans doute plus forte ce soir.

En cette 25eme journée de Pro B de Basket, il faut croire que les basketteurs de la Loire ont craqué, pourtant si solides avec six victoires sur les huit derniers matchs. Avec une cinquième place au classement général, Saint-Chamond est toujours largement en lice pour jouer les playoffs cette année.

Reste à prouver qu'il s'agit seulement d'un accident de parcours, samedi 31 mars sur les terres quimpéroises.