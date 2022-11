2m21, 18 ans : le public du SLUC Nancy se prépare à découvrir le phénomène Victor Wembanyama

C'est un véritable phénomène qui débarque ce samedi soir à Gentilly. Le genre de pépite que l'on ne voit quasiment jamais mais qui attire les foules par milliers grâce à une énorme admiration des fans de basket. A 18 ans, le jeune Victor Wembanyama est toute l'attraction de la Betclic Elite cette année. Alors la réception de son équipe de Boulogne-Levallois par le SLUC ce samedi a fait déplacer les foules en masse. "C'est la Wemba-mania", en rigole le coach-adjoint Jonathan Nebout.

Un véritable OVNI du basket

Jamais la France n'a connu un jeune aussi attendus par les observateurs. Déjà, la NBA bave sur son potentiel et les équipes américaines sont prêtes à tout pour l'attirer dans leurs filets. Ses matches sont mêmes diffusés outre-Atlantique pour que les fans américains puissent jauger le potentiel. Un match du SLUC admiré donc jusqu'aux Etats-Unis, décidément un match à part pour les Cougars. "C'est inédit ce qu'il se passe", confie Jonathan Nebout.

"C'est un match à part pour un joueur qui est à part. Il est à part grâce à sa taille et surtout son jeu : il est délié, il a de la coordination, de la dextérité, un tir, et quand la balle tombe, il n'y a que lui qui peut l'attraper à cette hauteur", ajoute-t-il, évoquant, rappelons-le, un joueur de 2m21 à seulement 18 ans, meilleur scoreur et meilleur contreur de Betclic Elite et quasiment 1er rebondeur du championnat.

Comment le stopper ?

Avec une présentation pareille, il faut se demander comment le SLUC va pouvoir stopper ce joueur, lui qui reste sur 3 victoires de suite en Coupe et championnat. La deuxième équipe des Hauts-de-Seine reçue de cette semaine risque malheureusement de mettre fin à cette série. "Il sait faire tellement de choses qu'il marquera quoiqu'il arrive des points. Après, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Peut-être qu'on n'arrivera pas à réduire son impact, mais il faudra réduire celui des autres", détaille Jonathan Nebout.