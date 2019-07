85 basketteurs en herbe participent à un camp de basket à Héricourt

Héricourt, France

Ils respirent basket ! Pendant les vacances, 85 enfants participent à un camp de basket Fit The Game à Héricourt du 20 au 26 juillet. Ils ont de 9 à 17 ans, ils viennent de toute la France et sont passionnés par le sport.

Échanges et rencontres avec des joueurs professionnels

La particularité de ce camp c'est que les jeunes sont entraînés par des coachs qualifiés et ils vont rencontrer des joueurs professionnels tout au long de la semaine.

Jay Diop est le directeur du camp de basket : "Les coachs viennent de centre de formation, ils entraînent à des niveaux nationaux, ce qui est très bénéfique pour le camp. Il y aussi des joueurs qui viennent d'équipes nationales, de sélections françaises et étrangères et qui vont pouvoir échanger avec les jeunes. C'est une première à Héricourt et dans la région !" explique-t-il.

Programme bien rempli

Avec six heures de basket en plus des moments de détente, la journée est bien remplie selon Juwane, 11 : "On fait du réveil musculaire, on travail les fondamentaux : les dribbles, les shoot et le soir on fait des matches" indique le jeune basketteur. Mais comme les enfants sont quand même en vacances, ils participent aussi à des activités piscine, tir à l'arc ou encore laser quest.

Jeunes espoirs du basket

Chez les plus grands, certains visent la professionnalisation comme Nina 14 ans, qui vient du Besançon Basket club : "J'aimerais aller en équipe de France et pourquoi pas aller en WNBA" confie la jeune fille qui fait partie du pôle espoir de Franche-Comté. Ce stage permet à la jeune fille de progresser, "d'avoir plus de physique et d'apprendre de nouvelles choses" ajoute-t-elle.

Transmission

Pour cela, elle peut compter sur l'expérience de joueurs au palmarès impressionnant comme celui de Jean-Marc Kraidy. L'ancien joueur a pris du temps sur ses vacances pour venir "transmettre" ses connaissances à jeunes basketteurs : "C'est sur une courte période, donc on transmet les bases et les pensionnaires en font ce qu'ils veulent. Et vu comment ils sont concentrés, à mon avis ils vont en retirer quelques chose de positif." déclare-t-il.

La première édition de ce camp de basket a pu être organisée avec le soutien de la ville et de la communauté de commune qui ont mis à dispositions les trois gymnases d'Héricourt et deux terrains extérieurs, mais aussi grâce à différents sponsors. L'objectif des organisateurs est de continuer l'expérience les prochaines années.