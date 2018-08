Belfort, France

Depuis une dizaine de jours, les joueuses de l’équipe de France de volleyball ont posé leurs valises dans la cité du Lion. En attendant les deux rencontres, contre le Danemark (mercredi 15 août à 18 h) et la Géorgie (mercredi 22 août à 20 h), les Bleues poursuivent leur préparation au gymnase du Phare de Belfort.

"En pleine possession de nos moyens"

L’année dernière déjà, les joueuses d’Emile Rousseaux étaient passées par Belfort et avaient affronté la Belgique en amical. "On est venus ici une première fois et c’était plus que concluant, explique Laurent Delacourt, entraineur adjoint. Ça nous a permis de relancer un deuxième cycle de préparation, ici à Belfort."

Cette fois-ci, l’objectif est tout autre car l’équipe de France de volley joue sa qualification pour les championnats d’Europe 2019. "On arrive en pleine possession de nos moyens physiques et mentaux, mais il est vrai qu’on connait peu cette équipe du Danemark", précise Christina Bauer, la capitaine des Bleues.

Tous les matchs à domicile de la France seront joués à Belfort. Dimanche 19 août, la France s’envolera pour le Portugal, avant de revenir en Bourgogne-Franche-Comté pour se frotter aux Géorgiennes mercredi 22 août. En janvier 2019 enfin, l’équipe de France affrontera le Portugal pour leur dernière rencontre de qualification à la maison.

Jusqu’au 22 août et le match contre la Géorgie, les entraînements sont ouverts au public et se tiennent au Phare de Belfort.