À deux semaines de la reprise, les basketteurs limougeauds veulent monter encore en puissance à Blois

Les basketteurs du CSP sont sur le parquet de Blois ce week-end pour poursuivre leurs matchs de préparation. Le club participe à un tournoi amical avec deux rencontres au programme, dont la première ce samedi soir à 20h contre l'équipe hôte. Après trois victoires consécutives en préparation , le CSP a perdu 95 à 68 dimanche dernier contre Bourg-en-Bresse.

Mais comme l'explique le nouvel entraîneur du CSP, Ilias Kantzouris, actuellement, "les résultats ne sont pas le plus important". "Evidemment, on joue toujours pour gagner, mais ce n'est pas ma priorité actuellement. Ce que l'on attend de ce week-end, c'est de montrer que l'on a fait des progrès grâce aux entraînements de cette semaine mais aussi de franchir une étape supplémentaire."

"Continuer à monter en régime"

De son côté, Kevin Anstet, le directeur sportif souhaite que ce week-end permette de "continuer à monter en régime". "Je trouve qu'on crée de bons automatismes en attaque et en défense, mais peut-être qu'on pourrait monter d'un niveau en défense" ajoute celui-ci. D'ailleurs pendant la semaine d'entraînement, l'accent a notamment été mis sur la défense.

Lucas Ugolin attend lui de ce week-end qu'une osmose continuer de se créer au niveau du collectif. Mais vu les performances durant cette préparation, le jeune ailier est optimiste : "Au début, on avait un petit peu du mal à jouer mais là franchement, ça commence à se mettre en place. On a eu un down contre Bourg-en-Bresse mais faut perdre pour apprendre donc on a appris de nos erreurs.

Un bon test physique

L'autre enjeu du tournoi de Blois est physique, puisque les joueurs vont jouer deux matchs en moins de 24h. "Ils sont prêts" assure le directeur sportif, qui ajoute que le plus important est qu'il n'y ai aucun blessé. Les matchs du CSP de ce week-end sont retransmis gratuitement sur la plateforme LNB TV.