A écouter - Sportifs du Limousin (1) : le basketteur Nicolas Lang, "tellement simple que je suis différent"

Cet été, nous vous proposons de découvrir les "sportifs du Limousin" sous un angle nouveau. Plus personnel. Chaque samedi, nous publierons un entretien exclusif diffusé à la radio entre 12h et 12h30 et à retrouver dans son intégralité sur notre site francebleu.fr avec pour commencer cette belle série, l'arrière et capitaine du Limoges CSP Nicolas Lang. Il répond aux questions de Jérôme Ostermann.

J'ai toujours aimé jouer à Beaublanc... J'adore cette salle encore plus

1ère partie - Nicolas Lang et son rôle de capitaine

L'arrière du CSP nous parle aussi de Beaublanc, de la saison du CSP et de la sienne, mais aussi de sa rencontre avec le basket avec son père, son enfance en Alsace, son rêve de l'étranger et de son profil "atypique".

A écouter, la 1ère partie de notre entretien avec Nicolas Lang Copier

"On vit tellement dans un monde où tout le monde veut sortir du lot, montrer qu'il est différent, qu'en fait ils deviennent tous pareils"

2e partie - Nicolas Lang parle de lui

Dans un entretien exclusif, il nous dévoile sa personnalité, sa vie en dehors du basket, ses études, l'après-basket, son rapport aux réseaux sociaux et à la presse, ou encore évoque son Alsace natale et de sa ville de Mulhouse.

A écouter, la 2e partie de notre entretien avec Nicolas Lang Copier

Nicolas Lang en 2012 à Chalon-sur-Saône © Maxppp - PHOTOPQR/L'ALSACE

"Le nouveau joueur que le CSP va avoir, c'est Hugo ! Cela arrive à tout le monde de ne pas réussir une saison. Il va faire une superbe saison l'an prochain"

3e partie - Nicolas Lang, le Limousin et Limoges.

Le capitaine du CSP évoque les endroits où il aime aller. De lecture aussi à travers l'expérience de son ami Léo Westermann avec Dusko Vujosevic. Il défend également son autre ami et coéquipier Hugo Invernizzi et évoque la saison prochaine.

A écouter, 3e partie de notre entretien avec Nicolas Lang Copier

Samedi prochain, le numéro 2 de notre série d'été "Sportifs du Limousin" sera consacré à la demi-de-mêlée limougeaude Pauline Bourdon.