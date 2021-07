A écouter - Sportifs du Limousin (3) : la handballeuse du ROC ASSJ Rehab Gomaa fait la fierté de l'Egypte

Ils vous font rêver, ils nous font rêver. Cet été, nous vous proposons de découvrir les "sportifs du Limousin" sous un angle plus personnel. Cette semaine, long entretien avec Rehab Gomaa, handballeuse du club de D2 Féminine Rochechouart-Saint-Junien.

Chaque samedi, nous publierons un entretien exclusif, diffusé sur France Bleu Limousin entre 12h et 12h30, et à retrouver dans son intégralité ici. Après la demi-de-mêlée internationale et limougeaude Pauline Bourdon, c'est une autre internationale, egyptienne cette fois, qui a accepté de se livrer. Elle s'appelle Rehab Gomaa.

"Je suis fière d'elles et de notre équipe"

1ere partie - Rehab Gomaa, sa saison, son impact dans le vestiaire

Comme Pauline Bourdon, Rehab Gomaa a un rôle majeur dans l'équipe de Rochechouart-Saint-Junien. Elle a marqué 69 buts, le meilleur ratio de son club. Elle nous raconte cette saison, et comment, grâce à sa notoriété, acquise en Egypte, elle a fait passer le nombre d'abonnés à la chaîne Youtube du ROC ASSJ de 30 à près de 3 000.

A écouter - Première partie de l'entretien avec Rehab Gomaa Copier

"Avec ma mère, on a décidé de ne pas en parler"

2eme partie - Comment Rehab Gomaa a débuté le handball ?

C'est une question classique que l'on pose souvent aux sportifs. Mais l'histoire de Rehab, "ça pourrait être un film" sourit la jeune handballeuse. Une histoire d'accord parental et de prestige. Pour le savoir, écoutez !

A écouter - Deuxième partie de l'entretien avec Rehab Gomaa Copier

"Les femmes sportives sont fortes"

3eme partie - Rehab Gomaa et le sport féminin

Dans cette dernière partie de notre entretien avec Rehab Gomaa, la joueuse nous parle du sport au féminin, elle qui joue en international avec l'équipe d'Egypte. Faut-il d'ailleurs une meilleure exposition du sport au féminin ?

A écouter - troisième épisode de l'entretien avec Rehab Gomaa Copier

Samedi prochain, le numéro 4 de notre série d'été "Sportifs du Limousin" sera consacré à la judoka de Saint-Yrieix Fanny-Estelle Posvite.