A écouter - Sportifs du Limousin (6) : à Limoges, Edouard Choquet "a toujours un petit pincement au cœur"

Cet été, nous vous proposons de découvrir les "sportifs du Limousin" sous un angle nouveau. Plus personnel. Chaque samedi, nous publierons un entretien exclusif diffusé à la radio entre 12h et 12h30 et à retrouver dans son intégralité sur notre site francebleu.fr. Cette semaine, place au basketteur limougeaud et capitaine de Fos-sur-Mer Edouard Choquet. Il répond aux questions de Jérôme Ostermann.

Cela devrait être dans l'ADN du CSP de sortir des Limougeauds

Partie 1 - Edouard Choquet sur son retour dans l'élite avec Fos-sur-Mer, son titre avec l'ASVEL, son parcours depuis Limoges, les rendez-vous manqués avec le CSP, les efforts de formation à Limoges

A écouter, la 1ère partie de notre entretien avec Edouard Choquet Copier

Il y a de plus en plus de sportifs engagés

Partie 2 - Edouard Choquet sur sa vie dans le sud, sur ses études, l'après-carrière et ses projets : l'association "Grandir sous la même étoile" et l'entreprise Quan Sports.

A écouter, la 2e partie de notre entretien avec Edouard Choquet Copier

Quand je reviens à Limoges, il y a toujours ce petit pincement au cœur

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Partie 3 - Edouard Choquet sur sur amour pour Limoges, sa ville et passage obligé tous les ans quand viennent les vacances.

A écouter, la 3e partie de notre entretien avec Edouard Choquet Copier

