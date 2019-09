A l'issue d'un match époustouflant, l'Usam s'offre le derby contre Montpellier

Un match "dingue" explique Franck Maurice le coach de l'Usam qui s'offre le derby contre Montpellier. Grace au but du pivot Rémi Salou Nîmes s'impose dans les ultimes secondes dans un Parnasse surchauffé sur le score de 25 à 24. L'Usam est invaincu à l'issue de la 2é journée de la Lidl Star Ligue.

Nîmes, France

Ils l'ont fait. L'Usam s'est imposé dans le derby...Et de quelle manière devant Montpellier. Dans un parnasse plein à craquer, les Nîmois s'imposent sur le score de 25 à 24 pour le compte de la 2é journée de la Lidl Star Ligue. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice et on notera la solidité du portier Rémi Desbonnet, (19 arrêts), face à des vice-champion de France qui ne l'ont pas épargné.

Virant en tête (12/10) à la mi-temps, l'Usam, a manqué de réussite en seconde et couru après le score face à un vice-champion de France qui a fait la course en tête, Mais Nîmes n'a rien lâché. Grâce à un but du pivot Rémi Salou à la dernière seconde, l'USAM a remporté le derby.

"Un match dingue, on a cru le maîtriser, après on a cru qu'il nous échappait" dit le coach Franck Maurice. " mais un gros match d'équipe, je suis vraiment très fier de ce qu'on a produit". Un parnasse surchauffé et des supporters conquis qui ne devraient pas manquer, toujours à domicile, le prochain combat de la green team mercredi 18 Septembre contre Créteil.

La joie sans mélange des Usamistes. © Radio France - Ludovic Labastrou