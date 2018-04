Dijon est l'une des équipes en forme de la Jeep Elite en ce mois d'avril. Mais pour l'instant elle se casse les dents à Antares sur un MSB bien en place. Un brin réorganisé à cause de ses nombreux blessés - Eïto et Stephens alternent à l'extérieur pour palier l'absence de Tarpey - le MSB défend bien et propre (seulement cinq fautes dans les 20 premières minutes !). En attaque, le ballon tourne bien et cela profite aux 8 joueurs en rotation, qui ont tous marqué au moins 4 points (meilleurs marqueurs Cobbs, 9 points ; Stephens, 8 points)