Handball : la "grande famille" du HBC Nantes se mobilise pour soutenir le club

Le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier, propose aux supporters du club de renoncer au remboursement de leur abonnement, inutilisé à cause du coronavirus, et d'obtenir en échange l'inscription de leur nom sur le maillot 2021-2022. Ils sont nombreux à avoir accepté pour soutenir leur équipe.

La démarche s'est faite tout naturellement pour les fans du HBC Nantes. Face au gouffre financier qu'est en train de créer le confinement, le club de handball a proposé à ses supporters de renoncer au remboursement de leur abonnement et ils sont nombreux à avoir accepté. Les 2 200 abonnés ont reçu le questionnaire lundi 16 novembre et deux jours plus tard, sur les 500 supporters qui avaient répondu, 485 avaient validé cette initiative. En échange, leurs noms seront inscrits sur le maillot 2021-2022 de l'équipe et sur le "mur du soutien" de la H Arena.

Mais ce n'est pas cette offre qui a motivé les supporters à accepter cette proposition : c'est leur amour pour le club. Beaucoup avaient d'ailleurs pensé renoncer à leur remboursement bien avant que le président du club ne l'évoque. Il faut dire qu'ils connaissent la situation, difficile, dans laquelle se trouve leur équipe. Dans le communiqué publié lundi, Gaël Pelletier a expliqué s'inquiéter pour l'avenir du club : "Actuellement, nous piochons dans les fonds propres pour assurer les salaires des joueurs et salariés du club et luttons pour ne pas abandonner notre projet de formation et d’Académie que nous élaborons depuis maintenant 10 années, en épargnant euro après euro, saison après saison", écrit-il.

Jan Bolic, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family et créateur du podcast "On refait le H" soutient la démarche. "C'est logique vu que le huis clos ne permet pas de rentrer d'argent et qu'il y a une perte de 200 000 euros par match", souligne-t-il. Face à cela, les supporters se mobilisent.

"Ce n'est pas uniquement un club de sport, c'est surtout une grande famille, note Julie Leroux, l'une d'entre eux. C'est ma passion et je me dis que si nous on ne donne pas un coup de main, c'est peut-être l'avenir du club qui en dépend et on n'aura plus tout ce plaisir qu'on avait de tous se retrouver. Le club organise plein de choses pour son public parce qu'il sait très bien, et c'est connu dans toute l'Europe, que le H, c'est aussi ses supporters, c'est une famille, et je pense que si la famille n'ouvre pas grand ses bras, on risque de perdre gros nous aussi."

Idem pour Sébastien Tessier, un autre supporter : "C'est une proposition louable car c'est une famille et quand quelqu'un à des difficultés dans une famille, c'est normal qu'on l'aide."

Garder un club de haut niveau

Soutenir le club va aussi lui permettre de garder ses joueurs et de recruter. Pour Guillaume Vernet, un autre fan, "On a envie de s'impliquer pour ne pas les pénaliser et pouvoir continuer à voir du hand de haut niveau à Nantes."

Cette initiative va permettre de ne pas creuser davantage les finances du club mais va aussi contribuer à remplir les caisses car l'an prochain, beaucoup vont être tentés d'acheter ce maillot "collector" avec leur nom inscrit dessus.