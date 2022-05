"On a payé cher nos fautes": le Tours Volley Ball frustré par sa défaite en finale aller face à Montpellier

La finale aller de Ligue A de volley-ball a tourné à l'avantage de Montpellier, ce samedi 7 mai à la salle Grenon de Tours. Le TVB, sur son terrain, a remonté deux sets mais n'a rien pu faire face à la maîtrise des Héraultais dans le tie-break. 3 sets à 2 pour Montpellier. "Perdre chez nous, à la maison, c'est un peu frustrant (...) on a payé cher nos fautes" déclare le capitaine tourangeau Zeljko Coric. "Mais on l'accepte, car c'est une finale, où Montpellier mérite sa place tout comme nous." Tout n'est pas perdu pour le TVB mais il s'est compliqué la tâche : la victoire à Montpellier mercredi prochain, en match 2, est désormais obligatoire pour rêver encore du titre.

"Beaucoup de nervosité" pour le coach du TVB Marcelo Fronkowiack

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur du TVB Marcelo Fronkowiack ne manquait pas de saluer l'adversaire montpelliérain, "une belle équipe" mais il regrettait les erreurs qui ont coûté la victoire à ses joueurs. "Il y avait beaucoup de nervosité, de ressemblance aussi entre les deux équipes : les deux premiers sets, l'une domine, les deux sets suivants, l'autre domine. On est tristes, surtout, de la manière dont on a fini le tie-break. Il y a des choses à régler, à améliorer. J'espère qu'on pourra gérer [mercredi] les petites bêtises qu'on a faites." Quels points faudra-t-il améliorer à Montpellier pour le match 2? "Il faut être meilleur en attaque et beaucoup plus régulier au service" répond le coach.

Pierre Derouillon "énervé" par la performance collective

Pierre Derouillon l'avoue, il n'aime pas "réagir à chaud." Lorsqu'on lui tend le micro quelques minutes après la fin de la rencontre, le réceptionneur-attaquant du TVB cherche un peu ses mots. On sent sa frustration. "Je ne suis pas déçu, je suis énervé" dit-il. "On a été incohérent au niveau de l'envie. On est constants, très bons, dans le 3e et le 4e set. Dans les deux premiers, on est inexistant (...) dans le 5e, on commence mal et courir après le score c'est trop compliqué." Pas question de ressasser, il se projette sur mercredi, à Montpellier, espérant une victoire pour le public tourangeau. "Il ne nous lâche jamais, j'espère qu'on va lui offrir un match numéro 3, il le mérite... et nous aussi."

La voix cassée, le coach de Montpellier "fier"

Olivier Lecat, le coach montpelliérain, avait la voix éraillée à la fin du match. Dans une salle Grenon constamment bruyante, difficile de se faire entendre de ses joueurs, qui n'ont pas été troublés par un public hostile, surtout dans le cinquième set. "Je suis fier de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'ils font (...) quel plaisir de coacher cette équipe et de jouer comme ça ! Tout se joue sur un petit détail. Quand tu crois que tu as la bête dans la main, que tu as cinq points d'avance, puis que cinq minutes après, tu te retrouves à un seul point d'avance, il faut rester calme." Pour lui, ce qui a fait la différence, c'est la gestion de fin de match, dans laquelle on a senti la fatigue des deux équipes. "On a géré intelligemment dans le 4 set, on a vu que ça partait un peu en sucettes, du coup on a fait entrer du sang neuf qui ont gratté des points."