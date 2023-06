" A priori on ne recrutera pas ", dit le président du Chambéry Savoie Mont-Blanc handball

La Team Chambé termine la saison sur une défaite à Montpellier ce mardi, 28 à 27. Ce résultat n’a aucune conséquence puisque les Chambériens étaient déjà assurés, avant cette rencontre, de terminer quatrième de Starligue. On revient sur cette belle saison et celle à venir avec Alain Poncet, le président du club.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie (FBPS) : Chambéry est en Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est une bonne nouvelle pour vous ?

Alain Poncet : C'est une très bonne nouvelle. C'était l'objectif et il est atteint. C'était plus difficile cette année que l’an dernier. L’an dernier les cinq premiers étaient sélectionnés. Cette année, il fallait être quatrième, on l’a fait. Une très belle satisfaction du travail réalisé par les joueurs cette année.

FBPS : Quel objectif fixez-vous à votre équipe ? Il faut aller jusqu'où dans cette Coupe d'Europe ?

Alain Poncet : Alors là, je leur laisserai la primeur. Sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'ai une petite idée mais généralement, on fixe réellement les objectifs pendant la préparation au mois d'août parce qu’on a récupéré quelques informations sur ce qui se passe dans les autres équipes. Mais bon, on va être à peu près dans les mailles habituelles.

FBPS : Cette fois il n'y a qu'un tour qualificatif avant les phases de groupe, c’est bien ça ?

Alain Poncet : Oui, et ce sera nettement mieux que cette année puisque cette année, ça a été un traumatisme. On a fait deux tours préliminaires et on s’est fait sortir au deuxième. Donc oui, l’objectif est à minima de rentrer dans la poule.

FBPS : Le budget de cette année pour Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, c'était 4 400 000 euros, 5 % de plus que l'an dernier. La saison prochaine, ce sera combien ?

Alain Poncet : 5 % de plus que cette année. On devrait arriver à notre objectif de 5 millions d’euros en 2025. Il y a un gros travail qui a été fait l'année dernière et cette saison pour préparer ça. Donc on espère pouvoir faire un bond en avant l'année prochaine. Mais, la conjoncture économique n'est pas hyper simple. On le voit, un certain nombre de clubs sont un peu en difficulté, donc il faut être prudent. Et même si on a quelques recettes supplémentaires, en mettra de côté plutôt que de faire des dépenses inconsidérées.

FBPS : C'est plus compliqué avec les sponsors privés ou les collectivités ?

Alain Poncet : Les deux, mon capitaine ! Les privés, c'est plus de la moitié de notre budget, 2.5 millions d’euros. Et les collectivités représentent 17 % de notre budget. Le reste c'est la billetterie, les droits télé, des recettes de boutiques.

FBPS : Chambéry c'est le huitième budget de Starligue. C'est deux fois moins que Nantes et Montpellier, quatre fois moins que le PSG. Ça veut dire que l'argent ne fait pas tout ?

Alain Poncet : L'argent ne fait pas tout, mais je peux vous le remettre à l'envers. On est quatrième alors qu'on a le huitième budget, c'est à dire qu'il y en a certains derrière nous qui sont mal lotis. Mais oui, l'argent ne fait pas tout. Heureusement, la valeur du sport fait qu'on arrive à avoir des petits miracles. Je pense qu'à Chambéry, depuis les années où on est installé à ce niveau-là, on a un vrai travail, on a un vrai staff, on a une vraie culture et du métier.

FBPS : Et puis il y a une académie maintenant

Alain Poncet : Oui. On essaye de dépenser l'argent correctement. C’est notre savoir-faire. Aujourd'hui, le champion à plus de 16 millions d'euros, le suivant est à la moitié. Et ils ont malgré tout étaient sacrés champions l'avant dernière journée de championnat. Donc heureusement que l'argent ne fait pas tout. Mais si vous prenez sur dix ans, globalement, le classement correspond au budget du club.

FBPS : Il y aura-t-il des recrutements pour la saison prochaine ?

Alain Poncet : Non. Nous avons toujours des besoins de recrutements car si on veut être performant, il faut aller chercher des joueurs. Mais il faut être en règle avec notre budget. Deuxième chose on a Noa Trémey qui aura son premier contrat pro. C’est vraiment un « bébé chambérien », il a commencé avec les moins de 12 ans. Un vrai produit savoyard ! Ensuite, il y a Niko (Nikoloz Kalandadze, ndr). Il est en pleine progression, on a signé son contrat pro en cours de saison. Ensuite, c'est vrai qu'on perd un beau joueur et une belle personne avec Jean-Loup Faustin. Il est important sur le terrain et en dehors, mais on fera avec. Après on a Arthur Anquetil qui est blessé. La version optimiste, c'est encore quatre mois. Le pessimisme, huit/neuf mois. Donc on reste attentif car être engagé en Coupe d'Europe en plus du championnat, l'automne va être chaud.