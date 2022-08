A Rouen, le streetball mis à l'honneur lors un tournoi dans le quartier Grammont

Le streetball a désormais son tournoi rouennais. Pendant deux jours, ce vendredi et ce samedi, les jeunes du quartier Grammont à Rouen se sont affrontés au cours d'un tournoi de basket 3x3. Le principe: trois joueurs en affrontent trois autres avec pour objectif de mettre le maximum de points dans un seul et même panier. Le tournoi était organisé par l'association R'Streetball sur le terrain Emilie Gomis, inauguré il y a un an.

L'évènement était organisé sur le terrain Emilie Gomis à Rouen, en présence de la vice-championne olympique. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Démocratiser le streetball chez les femmes

Pour l'occasion, la vice-championne olympique de basketball à Londres a fait le déplacement pour promouvoir l’insertion par le sport, avec une mission particulière en tête: démocratiser la pratique du basket de rue chez les femmes : "Elles sont encore peut-être un peu impressionnées parce que l'image du street c'est beaucoup les garçons, explique Emilie Gomis. C'est pour ça aussi que je me bats. C'est un travail de sensibilisation. Il faut aller vers elle et leur dire qu'il n'y a pas de quoi être timide. Comme tout projet, ça prend du temps mais je suis confiante pour la suite."

Au milieu des ballons de basket, Theila, elle, n'est plus à convaincre. Elle participe au tournoi et fait du streetball depuis déjà bien longtemps. "Il te faut juste un ballon, des chaussures et de l'envie", explique Theila. C'est accessible tout le temps. C'est un lieu de vie finalement. Tu sors de chez toi, tu sais pas trop quoi faire, tu descends, tu vois du monde sur le street et tu te dis je vais y aller. Personne va te dire non tu joues pas avec nous, ils vont t'accueillir à bras ouverts."

L'évènement était organisé sur le terrain Emilie Gomis à Rouen, en présence de la vice-championne olympique. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Retrouver du lien grâce au sport

"Le sport, c'est la clé pour retrouver une connexion entre les gens, estime de son côté Axel Roberrini, co-fondateur de R’Streetball, qui organise l’événement. Pouvoir revoir des sourires, donner de la force à des jeunes qui sont parfois dans le vide et dans le néant. Je pense que c'est la meilleure clé."

En plus de ce tournoi, un programme pédagogique à destination des élèves du quartier doit être mis en place autour du terrain de basket Emilie Gomis pendant les vacances scolaires.